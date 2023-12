MC Mirella na maternidade - Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2023

MC Mirella e Dynho Alves nesta terça-feira (26). A cantora, que compartilhou todos os detalhes da gestação nas redes sociais, dividiu opiniões ao publicar publicidades de jogos de azar enquanto registrava os momentos pré-parto. Depois de muita espera, chegou o grande dia do nascimento da primeira filha denesta terça-feira (26). A cantora, que compartilhou todos os detalhes da gestação nas redes sociais, dividiu opiniões ao publicar publicidades de jogos de azar enquanto registrava os momentos pré-parto.

Enquanto registrava as contrações, Mirella aproveitou para publicar publicidades de jogos de azar nos Stories do Instagram, divulgar serviços e perfis. Além disso, a cantora também indicou influenciadores para o público acompanhar com exclusividade conteúdos do parto.

