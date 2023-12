Felipe Neto - Reprodução / Instagram

26/12/2023

O youtuber e empresário Felipe Neto usou as redes sociais nesta terça-feira (26), para fazer um grande desabafo a respeito de um aplicativo de entregas de refeições. De acordo com ele, o pedido de R$ 1.200 foi debitado de sua conta, mas não foi entregue.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, o famoso explicou que encomendou uma ceia de Natal para receber alguns amigos em sua casa. No entanto, após duas horas de atraso, ele descobriu que o restaurante em questão estava fechado.

Sem papas na língua, Felipe mencionou o nome do aplicativo e cobrou explicações. "Levaria 100 minutos para entregar. Ok, é Natal. Passaram 2 horas e 20 minutos e o pedido segue como 'preparando', ou seja, o restaurante ACEITOU", observou.

"Ficamos sem jantar no Natal. É assim que o aplicativo opera? Pegaram meu dinheiro e nem abertos estavam!", completou o youtuber. Ainda em suas redes, Felipe Neto compartilhou o recado que recebeu do restaurante do qual realizou o pedido.

Segundo mostra o print publicado, o estabelecimento aponta que o erro foi diretamente do aplicativo de entregas, uma vez que o próprio restaurante estava fechado para atendimentos no dia 25 de dezembro.

"Ceia de Natal é dia 24. O jantar do dia 25 era uma reunião com amigos aqui em casa, do tipo que eu faço 3 vezes por semana. Deu aquele valor porque eram 14 pessoas (até que tava relativamente barato). Gente comemorando que eu fiquei 'sem ceia de Natal' não é só mau caráter, é burra", lamentou Felipe Neto.