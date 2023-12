Danielle Winits e André Gonçalves - Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 13:37

Vice-campeão de "A Fazenda 15", André Gonçalves aproveitou cada momento do Natal ao lado da família. Através das redes sociais, o ator deixou os seguidores animados ao compartilhar uma foto com Danielle Winits, com quem reatou a relação após sair do confinamento da Record.

atriz marcou presença no palco da grande final do reality show , realizado na última quinta-feira (21). Na ocasião, os dois trocaram um beijo e deixaram no ar que uma suposta reconciliação poderia acontecer. O casal havia anunciado a separação em agosto deste ano.

"Meu amor maior é meu prêmio! Feliz Natal com muito amor pra todos!", escreveu André Gonçalves na legenda da publicação. Danielle Winits aproveitou o momento e também fez uma declaração especial para o artista.

"Estranho seria se o nosso Natal não fosse o mais feliz desse mundo... Amo-te, campeão", disse a atriz. Nos comentários, internautas fizeram questão de celebrar a volta do casal.

"Talvez essa seja a maior resposta da sua ida para o reality! Rico daquilo que o dinheiro jamais pode comprar! Bençãos na vida de vocês", declarou um seguidor. "Pelo jeito você ganhou mais do que R$ 1 milhão. O amor, dinheiro nenhum pode comprar", escreveu outro.