João Augusto Liberato é o filho mais velho de Gugu LiberatoReprodução / Instgram

Publicado 26/12/2023 12:37

Ao que tudo indica, João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato (1959-2019), deve seguir os passos do pai e virar de vez uma figura pública. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do site "Metrópoles", o jovem pode se tornar o novo apresentador do SBT.

Segundo fontes da jornalista, João já está realizando testes na emissora de Silvio Santos para estrear em 2024. Além disso, o herdeiro de Gugu, que cursa administração e comunicação, tem sido visto com frequência nos corredores da empresa.

Vale lembrar que João Augusto marcou presença em alguns programas do SBT. Recentemente, ele recebeu o troféu em comemoração aos 60 anos do programa Silvio Santos em homenagem ao trabalho do pai realizado na emissora até 2009.

Ele também esteve no "Teleton 2023". Já na Globo, João fez uma apresentação especial no "Domingão com Huck", relembrando o sucesso de Gugu nos anos 2000. Na ocasião, João Guilherme Silva, filho de Faustão, também homenageou o pai.

Gugu Liberato faleceu em 2019, quando sofreu um acidente em sua casa em Orlando, na Flórida.