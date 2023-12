Ator Nicolas Prattes é protagonista da novela 'Fuzuê', da Globo - Reprodução / TV Globo

Publicado 26/12/2023 11:53

O ator Nicolas Prattes, um dos convidados do "Encontro com Patrícia Poeta", da Globo, ficou entre os assuntos mais comentados após um som inusitado tocar durante sua entrevista à apresentadora. Nas redes sociais, internautas passaram a comentar que o toque vindo do celular do artista era, na verdade, uma notificação do Grindr, aplicativo de pegação gay.

Com a repercussão, ele decidiu se pronunciar a respeito. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o protagonista da novela "Fuzuê" contou que também não sabia de onde o som estava vindo e compartilhou a explicação de uma produtora da atração matinal.

morrendo com o grindr do Nicolas Prattes entregando ele ao vivo no encontro pic.twitter.com/YYSSbWDmkp — Matheus (@odontinho) December 26, 2023 "Fica tranquilo, querido, não era o seu [celular] mesmo. Era alguém tentando entrar na nossa reunião do Whereby, na mesma reunião que você estava. O doido é que ninguém tem esse link, a gente só mandou pra você", diz o áudio enviado ao ator. "Fica tranquilo, querido, não era o seu [celular] mesmo. Era alguém tentando entrar na nossa reunião do Whereby, na mesma reunião que você estava. O doido é que ninguém tem esse link, a gente só mandou pra você", diz o áudio enviado ao ator.

"Devia ser um hackerzinho, sei lá quem que era. Um cara ficava pedindo autorização, sabe? E a gente ficava negando, ficava negando, e aí fazia aquele barulhinho. Algum enxerido aqui tentando derrubar a gente, mas não conseguiu! Fica tranquilo, não era do seu celular, não. Beijo", concluiu a moça em conversa com Nicolas Prattes.