Mãe de Jéssica - Reprodução: Record TV / Instagram

Mãe de JéssicaReprodução: Record TV / Instagram

Publicado 26/12/2023 08:08 | Atualizado 26/12/2023 08:15

Inês Oliveira, mãe de Jéssica Vitória Canedo, quebrou o silêncio e falou publicamente pela primeira vez sobre a morte da jovem,



"Ela chegava aqui chorando e falando: 'Mamãe pede para eles pararem, porque eu não estou aguentando, faz alguma coisa'. O que eu podia fazer? Eu gravei um vídeo pedindo para eles pelo amor de Deus que parassem, se eles tivessem parado a minha filha hoje estaria aqui", declarou Inês. , mãe de, quebrou o silêncio e falou publicamente pela primeira vez sobre a morte da jovem, apontada como affair de Whindersson Nunes por perfis no Instagram. Em entrevista ao programa "Cidade Alerta", da Record TV, ela relatou como a filha, de apenas 22 anos, estava dias antes da tragédia."Ela chegava aqui chorando e falando: 'Mamãe pede para eles pararem, porque eu não estou aguentando, faz alguma coisa'. O que eu podia fazer? Eu gravei um vídeo pedindo para eles pelo amor de Deus que parassem, se eles tivessem parado a minha filha hoje estaria aqui", declarou Inês.

Jéssica, que já enfrentava uma forte depressão, foi vítima de fake news na última semana. Após páginas de "fofocas" divulgarem supostas trocas de mensagens entre a jovem e Whindersson, ela afirmou que se tratavam de montagens e pediu para que parassem com os ataques.

"Esse tal de Choquei [perfil] que postou primeiro, eu nem sei o que é esse trem, ela que me mostrou que estavam xingando ela nessa página. Ela já não estava aguentando mais, ela já estava com a cabeça ruim, ela não estava bem, estava doente, temos muitos laudos dela doente, ela não estava bem e isso ai fez com que ela fizesse essa tragédia", disse a mãe de Jéssica à Record.

Ao longo do forte desabafo, Inês contou que passou noites sem dormir para vigiar a filha, temendo que algo pior pudesse acontecer. "Ela ficava deitada direto dentro do quarto, todo mundo aqui, os vizinhos, são testemunhas", afirmou.