Paris Hilton com o primogênito, Phoenix, e o marido Carter Reum Reprodução/Instagram

Publicado 25/12/2023 17:05 | Atualizado 25/12/2023 17:10

Paris Hilton recebeu apoio dos fãs nesta segunda-feira (25) ao publicar uma foto de sua família reunida no Natal. O filho da socialite, Phoenix, fruto de seu relacionamento com Carter Reum, voltou a ser alvo de ataques por conta de sua aparência.

Na foto publicada no Instagram, a família da famosa aparece usando o mesmo modelo de pijama para comemorar a data especial. "Feliz Natal dos Hilton-Reums! No início de 2023, nunca poderia imaginar a felicidade e a gratidão que sentiria neste momento", escreveu na legenda. "Minha linda família de quatro, meu sonho de conto de fadas realizado!"



Nos comentários da postagem, Paris recebeu apoio dos fãs após receber críticas direcionadas ao pequeno Phoenix. "Vocês vão para o inferno por fazerem sarro de uma criança", disse uma internauta. "Quando você vê que as pessoas crescidas estão fazendo piada com um bebé, pode ver o quão perdido está este mundo", afirmou outro. "Que triste que as pessoas possam ser tão malvadas com uma criança inocente. E as pessoas se perguntam porque é que ela não mostra a London. Vocês precisam arranjar uma vida, porquê seguem ela?", lamentou um terceiro.

Em novembro, Paris anunciou o nascimento da segunda filha, London, que veio ao mundo através de uma barriga de aluguel. Até o momento, ela ainda não divulgou fotos da herdeira.