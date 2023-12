Márcia Fu com Tonzão Chagas - Reprodução/Instagram

Publicado 25/12/2023 15:28

Tonzão Chagas, um dos membros originais do grupo "Os Hawaianos", soltou o verbo ao falar sobre o número de seguidores de Márcia Fu. A ex-jogadora de vôlei foi um dos destaques da última temporada do reality show "A Fazenda" e conta com 637 mil seguidores no Instagram.

"Cara, vou ter que falar! Se a Marcia Fu não fosse mulher preta ela já ia ter uns 8 milhões de seguidores. Tudo para os padrões é mais fácil", escreveu nos Stories. Pouco depois, ele fez uma postagem e falou mais sobre o caso: "Ah quem não concorde que ela tinha que ter 8 milhões de seguidores tudo bem, mas pelo menos 1k tinha que ter".

O cantor analisou a passagem de Márcia pelo reality rural da Record e concluiu que ela merecia mais reconhecimento por parte do público. "A mulher gerou os maiores memes da edição, colocou uma música antiga em primeiro lugar em uma das maiores plataformas do Brasil, coisa que as gravadoras investem milhões pra fazer", afirmou.

"Reacendeu a carreira de uma artista brasileira, chegou em terceiro lugar na edição, é medalhista olímpica pela nossa Seleção Brasileira de Voleibol e várias vezes mundial. Ou seja, uma heroína do nosso país, só por isso já deveria ter mais de um milhão", pontuou Tonzão.

"Porém as pessoas acham que é mimimi, mas observa um pouquinho do que falei com a história de alguns participantes padrões de reality que não tem 20% da representatividade dela e não fazem nenhum conteúdo diferentão e por que alcançam tantos seguidores assim?", completou com o questionamento.