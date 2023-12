Carlinhos Maia se pronuncia após ser acusado de roubar dinheiro - Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia se pronuncia após ser acusado de roubar dinheiroReprodução/Instagram

Publicado 25/12/2023 12:28

Carlinhos Maia se envolveu em uma nova polêmica, e desta vez, chegou a ser acusado de roubar R$ 10 mil. O influenciador digital foi citado em uma extensa thread no X (antigo Twitter) sobre supostas irregularidades ao Girabank, empresa na qual foi um dos sócios.

No relato feito por um internauta, ele acusa o influenciador de "roubar R$ 10 mil da irmã e continua dando golpe em outros seguidores através do banco digital". Após a publicação viralizar, Carlinhos se pronunciou.

Como o @Carlinhosmaiaof ROUBOU 10mil reais da minha irmã e continua dando GOLPE de dinheiro em um monte de seguidores com o banco digital GIRABANK.

Segue o fio



Compartilhem para ajudar a chegar nesse comédia. pic.twitter.com/6MX5L8jSht — Nauak (@kkkkkkau) December 23, 2023

"Eu vou processar esse rapaz, que fique claro isso. E viralizou, como sempre, no Twitter", afirmou em vídeo publicado nos Stories do Instagram. "Não tem como ser roubado dinheiro nenhum pelo Girabank. O Girabank está em uma transição de mudança, está virando uma blink e não sei explicar para vocês como funciona tudo isso, mas é um novo cadastro que tem que ser feito".

De acordo com o famoso, ele deixou a sociedade por conta da pressão, já que toda vez que havia qualquer instabilidade da empresa, os clientes cobravam posicionamentos diretamente dele. "Deixa eu explicar como funciona a minha sociedade: é a minha imagem, certo? Assim como tantas campanhas, eles precisavam de um rosto com credibilidade e eu tenho. Tanto é, que foi o banco que teve mais cadastro no mundo em 24h, teve 2 milhões de cadastros".

Em seguida, Carlinhos afirmou que muitas pessoas se incomodam com seu sucesso e carreira bem sucedida. "Eu sei que é muito difícil, não para o meu publico, eu sei que é difícil para muita gente acreditar que um cara nordestino, pobre, gay e que teve pouco estudo ser tão bem financeiramente", declarou.

"Eu não estou mais no Girabank, não porque eu não acredito no banco, muito pelo contrário, porque eu não aguento", pontuou. "São negócios que a gente acredita que vai dar dinheiro com o tempo, as que sobreviverem, que se manterem, assim como todo negócio a longo prazo. Infelizmente, muitas vão ficar pelo meio do caminho, sabe?".

"Agora o que me dói muito, falando com todo o meu coração, eu não preciso roubar o dinheiro de ninguém", disse. Por fim, ele reafirmou que não tinha condições de continuar no negócio. "Qualquer coisa que acontece, me chamam de ladrão. Dizem que estou roubando dinheiro. Não existe".