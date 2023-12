Whindersson Nunes quebra o silêncio e fala sobre a jovem que morreu vítima de fake news - Foto: Reprodução

Publicado 24/12/2023 21:46 | Atualizado 24/12/2023 22:04

Whindersson Nunes usou as redes sociais na noite deste domingo (24), para se pronunciar e homenagear a jovem Jéssica Vitória Canedo que morreu na sexta-feira (22) após ter sido vítima de fake news que a apontavam como affair do humorista. "Em memória de Jéssica Vitória [...]", escreveu ele no vídeo.



O famoso disse que estava fora do país quando foi chamado por um perfil e fofocas no Instagram, dizendo que haviam recebido prints de uma suposta conversa com a jovem e que não iriam publicar porque acreditava que aquilo era falso.



"Só tenho como contar o meu lado da história, que é o que aconteceu do lado de cá. Vocês devem ter visto uma notícia que envolvi umas conversas, que supostamente eu tinha tido com uma menina de Minas Gerais, chamada Jessica. Não era verdade e acabou que essa menina, depois de uns dias da fofoca, deu um fim na própria vida", iniciou.



"Do meu lado foi que uma página de fofoca mandou uma mensagem minha falando que estava mandando uns prints de umas conversas minhas, mas que não ia postar porque não parecia ser eu nas conversas. Perguntou se queria que mandasse para mim. Perguntei quem era a pessoa e falaram que era a Jessica. Como se eu conhecesse alguma Jessica. Eram dois caras mandando para site de fofoca falando: 'Você viu que vazou o Whindersson conversando com uma menina? '. Não sei o porquê o pessoal gosta de construir uma novela e colocar você como personagem. Dá muito engajamento. Não conhecia a Jessica e nunca tinha visto ela na vida", desabafou.



Ele revelou que após a abordagem do perfil, foi dormir tranquilo achando que a história não renderia, mas quando acordou viu que a falsa notícia havia sido postada em outro Instagram de fofoca. Whindersson explicou ainda o porquê de nunca se pronunciar sobre os rumores envolvendo o seu nome, mas que neste caso resolveu dizer que era uma fake news.



"Estava fora do país e de férias. As pessoas sempre fazem isso comigo e para minimizar, não falo nada", explicou. "Quando vi a notícia, disse que não a conhecia e que era notícia fake e deixei quieto. Deixo tudo quieto", pontuou.