Publicado 24/12/2023 17:22 | Atualizado 24/12/2023 17:32

Em recente entrevista, o ex-contratado da TV Globo, André Marques, que realizou uma cirurgia bariátrica há 10 anos, revelou no Pod People que engordou 9 kg em quatro meses.



Ele atribuiu o deslize à mudança de rotina em 2023, à saída da emissora dos Marinho após décadas como contratado da emissora e ao fim de um relacionamento amoroso.



Ao Pod People o apresentador de 44 anos, disse que mudou sua rotina para voltar ao peso normal.



"Comecei a gravar meu canal em casa, cozinhando todo dia, e em quatro meses engordei 9 kg. A luta é pra sempre. Voltei para o meu beach tênis, estou me alimentando melhor, bebendo só final de semana. A bariátrica não é cura para a obesidade, é o método mais eficaz", disse ele.

"Eu administrei bem durante os dez anos, cheguei a engordar dois quilinhos, mas voltei. Mas também foi uma mudança de vida, saí da empresa de 30 anos e minha rotina mudou muito. Você não sabe quem paquera, quando você está casado, não sei mais quem paquera. E eu demorei uns três, quatro meses para entender isso. Então, vou fazer as coisas que eu mais amo: viajar, ficar com os meus dogs e cozinhar", contou o ator, que antes de passar pelo procedimento, chegou a pesar 162 kg."Se eu pudesse voltar ao tempo, faria de novo. Mas não é moleza. Mas adoraria ter conseguido emagrecer sem operar o estômago. Eu tentei. (...) Nunca fiz apologia à cirurgia. Apenas é uma luta só sua. Quer fazer? Procura a ajuda de um especialista", apontou."Me lembro de falar para o médico: estou com medo de morrer. Sou muito medroso e tinha medo de morrer. Quando você está obeso, fumante, bebia pra caramba. Sempre fui muito medroso, mas se eu não tivesse feito a (cirurgia), tinha muitas chances de ter partido já, de infarto, coma, diabetes", finalizou.