Ludmilla publica foto com Beyoncé - Reprodução/Instagra,

Ludmilla publica foto com BeyoncéReprodução/Instagra,

Publicado 23/12/2023 15:49 | Atualizado 23/12/2023 17:11

Depois de muita espera, Ludmilla publicou neste sábado (23) sua foto com a cantora Beyoncé . A artista norte-americana veio a Salvador, Bahia, na última quinta-feira para participar do Club Renaissance, festa para celebrar o lançamento do documentário "Renaissance: a film by Beyoncé".