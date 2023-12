Primeira-dama de Arari, no Maranhão - Reprodução/Instagram

Primeira-dama de Arari, no MaranhãoReprodução/Instagram

Publicado 23/12/2023 13:22 | Atualizado 23/12/2023 15:36

Aos 29 anos, Ingrid é casada com o prefeito de Arari, Rui Filho (PTB), de 66 anos. Os dois trocaram alianças em 2022 e a diferença de idade entre o casal é constantemente apontada nos comentários das postagens da influenciadora.

Com mais de 480 mil seguidores no Instagram, a Ingrid mostra sua rotina como primeira-dama, ações da prefeitura e com o marido e as filhas, as gêmeas Liz e Lia.

Affairs famosos

Flávio Nakagima, ex-participante do reality show "De Férias com o Ex Brasil", da MTV, e "Ilha Record". Conforme foi noticiado por esta coluna, antes de ser casar com o prefeito de Arari, a primeira-dama já havia ficado com o surfista Gabriel Medina . O affair teria acontecido em fevereiro de 2019, na pousada em que estavam hospedados, em Fernando de Noronha. Além de Medina, outro surfista estava interessado nela:, ex-participante do reality show "De Férias com o Ex Brasil", da MTV, e "Ilha Record".

Pouco depois, esta coluna também divulgou com exclusividade que a jovem trocou mensagens com Michael Oliveira, ex-jogador do Flamengo e que atualmente defende o AI-Hilal, mesmo time de Neymar Jr. Segundo amigos da coluna, Ingrid já era casada quando o jogador entrou em contato pelas redes sociais. O prefeito de Arari pediu então para que a companheira respondesse o ex-Flamengo na sua frente, com a intenção de saber o que ele queria com ela.

Na última sexta-feira (22), Ingrid voltou a virar assunto ao contar em seu perfil no Instagram que já deu fora em Neymar Jr. e Gabigol. "Já dei fora em Neymar no camarote Salvador, em 2019. Já dei fora em Gabigol em São Paulo, em frente ao hotel onde eu estava hospedada e ele estava hospedado no mesmo hotel. Já dei fora nesse ai da mensagem [Michael Oliveira]. Fiquei realmente com Gabriel Medina", expos.



"Mas meu amor, eu estou bem casada. Casada com o meu marido, pai das minhas filhas, que eu amo e ninguém vai conseguir entregar e acabar com meu casamento. Mas quando eu estava solteira...", afirmou.

Acusação de extorsão



De acordo com informações publicadas pelo portal Hora 1, em 2021, quando o político ainda era casado com a ex-mulher, a prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge, o filho do casal, Waldir Jorge, fez graves acusações a Ingrid.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, que não está mais disponível e era intitulado "Carta Aberta ao povo de Arari", Waldir relatou que o pai contou para a família que estava sendo vítima de extorsão por Ingrid, com quem tinha um caso extraconjugal.

Segundo a reportagem, Jorge chegou a chamar a agora madrasta de "blogueirinha" e alegou que Ingrid tinha uma série de vídeos íntimos com Rui e que ameaçava divulgá-los caso o prefeito não cedesse à suas chantagens. Na época, o político ainda teria registrado um Boletim de Ocorrência sobre o caso.