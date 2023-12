Primeira-dama de Arari confirma que foi procurada pelo jogador Michael Oliveira - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2023 16:30 | Atualizado 21/12/2023 16:35

A primeira-dama de Arari, no Maranhão, Ingrid Andrade confirmou que foi abordada nas redes sociais por Michael Oliveira, ex-jogador do Flamengo e que atualmente defende o AI-Hilal, mesmo time de Neymar Jr. Na época do flerte, o atleta já estaria casado.

Rui Filho. Conforme foi noticiado por essa coluna na terça-feira (19) , a influenciadora digital afirmou que a troca de mensagens começou após ser procurada por Michael, quando ela já estava casada com o prefeito

"Gente, não adianta que não vou largar meu marido", escreveu nos Stories do Instagram. "E detalhe, quem me mandava mensagem era ele e eu mostrava tudo pro meu marido".

Ingrid, que ficou conhecida depois de publicar, sem querer, um vídeo íntimo nas redes sociais , disse que o marido pediu para que a companheira respondesse o ex-Flamengo na sua frente, com a intenção de saber as intenções do rapaz.