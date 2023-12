Renata Proença é ex-esposa de Alan Domingues, filho do funkeiro Mr. Catra - Reprodução / Instagram

Renata Proença é ex-esposa de Alan Domingues, filho do funkeiro Mr. CatraReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2023 15:24 | Atualizado 22/12/2023 16:17

Renata Proença contra o ex-marido, um dos filhos de Mr. Catra, ainda continua do mesmo jeito há três anos, a coluna Daniel Nascimento conversou com exclusividade com a influenciadora e empresária sobre a situação. Após este colunista que vos escreve revelar que o processo de agressão aberto porcontra o ex-marido, um dos filhos de, ainda continua do mesmo jeito há três anos, a coluna Daniel Nascimento conversou com exclusividade com a influenciadora e empresária sobre a situação.

Como citado anteriormente, a ex-nora do funkeiro ainda é ameaçada por Alan Domingues, também conhecido como Mc Alandim. Por medo de que algo possa ser feito contra sua vida, ela evita frequentar locais em que possa encontrar o rapaz.

"Eu sinto muita preocupação. As pessoas vem me avisar, já teve historias que ele falou que ia mandar me roubar, me matar, e já chegou varias coisas no meu ouvido, porque ele fala para as pessoas que me conhecem", contou ela à coluna.

De acordo com Renata Proença, a medida protetiva contra o filho de Mr. Catra não a impede de continuar tendo pavor do que pode acontecer. "Tenho muito medo pela minha integridade física mesmo. Porque ele é um cara extremamente agressivo, perigoso, gosta de ameaçar os outros, e eu tenho medo", declarou a influenciadora, por fim.