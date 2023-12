Primeira-dama de Arari, no Maranhão, revela que deu fora em Neymar Jr. - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 16:06 | Atualizado 22/12/2023 16:25

Rui Filho, revelou que já deu fora em Neymar Jr. e Gabigol. A primeira-dama de Arari, no Maranhão, voltou a gerar polêmica nas redes sociais. Ingrid Guimarães , casada com o prefeito, revelou que já deu fora em

"Já que vocês querem me perseguir, toda hora sai uma matéria que eu troquei mensagens com não sei quem, então para sair logo tudo de uma vez, eu vou falar pra vocês aqui", iniciou.

Em seguida, ela decidiu expor novos envolvimentos com famosos: "Já dei fora em Neymar no camarote Salvador, em 2019. Já dei fora em Gabigol em São Paulo, em frente ao hotel onde eu estava hospedada e ele estava hospedado no mesmo hotel. Já dei fora nesse ai da mensagem. Fiquei realmente com Gabriel Medina".

Ingrid, que viralizou nas redes sociais ao publicar, sem querer, um vídeo íntimo, afirmou que seus antigos affairs não são capazes de abalar sua união. "Mas meu amor, eu estou bem casada. Casada com o meu marido, pai das minhas filhas, que eu amo e ninguém vai conseguir entregar e acabar com meu casamento. Mas quando eu estava solteira...".

"Só para deixar bem claro, isso aconteceu muito antes de eu me casar. Hoje eu sou bem casada, amo meu marido e ele sabe todas essas coisas que já aconteceu comigo", garantiu.