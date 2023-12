Renata Proneça é ex-nora do funkeiro Mr. Catra - Reprodução / Instagram

Renata Proneça é ex-nora do funkeiro Mr. CatraReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2023 11:50

O enredo que já dura há mais de dois anos envolvendo um dos filhos de Mr. Catra (1968-2018) e a ex-mulher, Renata Proença, parece estar longe de acabar. Em 2020, a influenciadora e empresária o denunciou por agressão.

Pois bem, caros leitores, a coluna Daniel Nascimento descobriu que o processo ainda continua do mesmo jeito e que nada foi resolvido até então. Além disso, até o presente momento, Renata estaria recebendo ameaças do herdeiro do funkeiro.

Segundo amigos deste colunista que vos escreve, a influencer chegou em um determinado evento e quando descobriu que o ex estava no mesmo local, se retirou às pressas. O medo de Renata Proença é que o filho de Catra faça algo contra ela, mesmo solicitando medida protetiva.

De acordo com nossas fontes, a Justiça não consegue intimá-lo para dar segmento ao processo, já que o ex-marido da empresária não possui residência fixa e não consegue ser localizado.