Távila Gomes e Luva de Pedreiro estão à espera do primeiro filhoReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2023 10:30 | Atualizado 22/12/2023 10:35

Em meio a boatos de crise no namoro de Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, e a influenciadora Távila Gomes, o relacionamento parece ter chegado de vez ao fim. De acordo com informações do site "EXTRA", a iniciativa de colocar um ponto final partiu da moça.

Além disso, Távila, que está grávida do primeiro filho com o famoso, também tomou outra decisão drástica. Segundo o veículo, ela resolveu mudar o nome do bebê, que até então se chamaria Cristiano Ronaldo, em homenagem ao jogador de futebol português, como era o desejo do pai.

Agora, o filho do ex-casal se chamará Davi, como escolheu a influenciadora, que já está na reta final da gestação. No último fim de semana, os dois curtiram juntos um show em São Paulo, mas um novo desentendimento fez com que Távila terminasse a relação com Luva de Pedreiro.



Há alguns dias, inclusive, eles deixaram de se seguir nas redes sociais, aumentando ainda mais os rumores de um possível término.