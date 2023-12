Beyoncé posta foto de jatinho em Salvador, na Bahia, e alvoroça fãs brasileiros - Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2023 22:34 | Atualizado 21/12/2023 22:41

A cantora norte-americana Beyoncé desembarcou em Salvador na noite desta quinta-feira (21/12), para participar da festa “Club Renaissance”, evento que será realizado após a exibição de "Renaissance: A Film by Beyoncé", filme da última turnê mundial da artista. A capital baiana foi a primeira cidade brasileira a receber o longa.



A informação foi confirmada por meio de uma postagem feita nas redes sociais da Guarda Municipal de Salvador.



Parte da equipe da Queen B já está em solo baiano e participou de sessões do lançamento do documentario. Além disso, a diretora do projeto social BeyGOOD, e Yvette Noel-Schure, chegou a conversar com o público e ainda se encontrou com a cantora Ludmilla.