Wanessa Camargo fala sobre conflitos familiaresReprodução/Instagram

Publicado 21/12/2023 18:37 | Atualizado 21/12/2023 18:44

Após Zilu Godoi se envolver em uma polêmica com o irmão do ex-marido, o cantor Zezé Di Camargo, Wanessa Camargo revelou como costuma se posicionar diante dos conflitos familiares.

À Quem, a artista de 40 anos explicou que se posiciona nas redes sociais sempre que achar necessário. "A gente tem que se posicionar quando precisa. Tem coisas que eu evito comentar porque acabam aumentando a atenção em algo que não precisa ter esse foco", explicou. "Mas quando a coisa começa a ficar muito grande, a gente tem que se posicionar e precisa dar um basta".

"Tenho compromisso com a minha palavra. As pessoas podem me perguntar o que quiserem. Se eu não puder falar ainda sobre uma situação que ainda está se resolvendo, vou ficar quietinha, mas se eu falar que algo não é daquela forma que estão falando, é porque não é. O que me chateia é que muitos jornalistas nem me procuram e publicam como verdades o que as fontes deles dizem", completou.

Entenda o caso

A briga entre Zilu Godoi e Welington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo, ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (21). Após a empresária rebater supostas indiretas do ex-cunhado em vídeo publicado nos Stories do Instagram, ele se pronunciou e acusou Zilu de maus tratos.

Em vídeo, o cantor gospel ele acusou Zilu de negar comida para um de seus irmãos no passado. ele acusou Zilu de negar comida para um de seus irmãos no passado. "Você está lembrada de um irmão meu, quando era pequeninho, foi para a sua casa quando tinha 9 anos de idade pra comer, porque na nossa casa não tinha comida, e você morava no edifício Ilha de Paquetá, perto da Vila Nova. Você está lembrada que o Zezé saiu para tomar banho, entrou para o banheiro e disse: 'Você vai almoçar conosco' e você disse: 'Vai embora porque aqui não tem comida o bastante pra você não'”, relatou. “Ele foi embora triste, você está lembrada disso? O Zezé saiu do banho e disse: 'Cadê o fulano?' E você disse: 'Ele resolveu ir embora'. O Zezé foi na sacada, chamou ele e ele contou toda a verdade, que você havia dito que não tinha comida o bastante para ele".

De acordo com o rapaz, a mãe de Wanessa também já chegou a negar comida para os pais do ex-marido. “Você está lembrada de um Natal também, que minha mãe e meu pai chegaram na sua casa e você mandou um funcionário ir lá e dizer que não tinha mais ceia de Natal, que tinha acabado tudo. Que era para os dois irem embora. Você lembra disso? Minha mãe pode confirmar isso. Minha mãe não mente não. Minha mãe é uma crente legítima”, afirmou.