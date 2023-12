Gil do Vigor participou do 'BBB 21' - Reprodução / TV Globo

Publicado 21/12/2023 15:11 | Atualizado 21/12/2023 15:11

Gil do Vigor participou do podcast "Diaz On", da atriz Carla Diaz, e relembrou o início de sua trajetória no "BBB 21". Os dois foram colegas de confinamento e participaram da mesma edição do reality show da Globo.

Ao longo do bate-papo, o economista revelou que, por muitos anos, precisou usar roupas acima de seu manequim, já que eram doadas por uma igreja. Bastante emocionado, ele contou que não tinha muitas peças quando foi convidado para o programa de Boninho.

"Desde pequeno essa parte da roupa me toca muito. Uma barreira caiu [na casa da família] e nós perdemos todas as roupas que tínhamos. A casa era alugada e perdemos tudo! Não tínhamos mais roupas. A igreja que nos doou", contou ele.

Na sequência, o ex-BBB explicou que a produção da competição ficou surpresa ao perceber que sua mala estava quase vazia. "Só tinha uma [mala]. A produção me ajudou comprando mais coisas, mas em todo o paredão eu fazia questão de usar a roupa com que entrei, porque queria sair do programa como o mesmo Gil que entrou", declarou.

Por fim, Gil do Vigor, que não venceu o "BBB 21", disse que passou a preservar as peças dadas pela produção, já pensando em seu futuro. "Guardava pensando que se um dia um não tivesse dinheiro para comprar, ia levar tudo para o PhD, que era o meu sonho", concluiu.