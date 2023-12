Mãe de Cauã Reymond, Denise Reymond faleceu em 2019 - Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2023 13:12

Cauã Reymond abriu o coração e falou com sinceridade sobre a falta que sente de sua mãe, Denise Reymond, que faleceu em 2019 após lutar contra um câncer. Em entrevista ao jornalista Matheus Baldi, do site "Glow News", o ator ficou bastante emocionado ao tocar no assunto.

"Eu queria que minha mãe estivesse aqui. Eu sinto falta que a minha filha não tenha a avó. A minha mãe era louca na Sofia", iniciou o artista. Cauã é pai de Sofia, de 11 anos, fruto de seu antigo casamento com a atriz Grazi Massafera.

"Minha mãe foi adotada e não teve uma infância fácil. E ela queria muito adotar uma menina", completou ele. De acordo com o artista, a mãe possuía um "temperamento forte", mas que mudava completamente ao encontrar a neta.

"Era uma loucura, porque no auge da doença, pesando quase 30 quilos, 40 quilos, ela parecia que naquela uma hora que estava com a Sofia, ela era a pessoa mais doce do mundo", contou Cauã Reymond, visivelmente emocionado.

Por fim, o ator revelou que adquiriu o hábito de rezar por Denise. "E eu falei para minha filha que minha mãe virou uma estrelinha, e ela virou mesmo. Rezo para minha mãe, para que ela fique super bem, mando rezar uma missa para ela", declarou.