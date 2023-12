Chiara Ferragni é uma influenciadora famosa na Itália - Reprodução / Instagram

Chiara Ferragni é uma influenciadora famosa na ItáliaReprodução / Instagram

Publicado 21/12/2023 10:35

A influenciadora italiana Chiara Ferragni se envolveu em uma grande polêmica nos últimos dias. Em parceria com a Balocco, uma marca de pães e panetones, ela criou um "pandoro", uma espécie de pão de ló, e anunciou que a campanha seria beneficente.

De acordo com a famosa, o valor arrecadado com as vendas, que culminou em mais de 1 milhão de euros, seria destinado a ajudar crianças em tratamento no hospital Regina Margherita. Uma investigação, no entanto, descobriu um pequeno detalhe na arrecadação.

A marca que contratou Chiara Ferragni para a publicidade já havia doado um valor para a instituição beneficiada. Além disso, a influencer recebeu um alto pagamento antes mesmo de ser contratada. Valor, esse, que ultrapassa o ganho das vendas.

Após a polêmica descoberta, a Justiça do país determinou que as empresas da moça fossem multadas em mais de 1 milhão de euros, equivalente a R$ 5,5 milhões de reais atualmente. A Autoridade Italiana de Concorrência e Garantia do Mercado (AGCM), concluiu que Chiara realizou uma divulgação de campanha beneficente falsa.

Ela, por sua vez, em pronunciamento oficial, pediu desculpas ao público e afirmou que doará 1 milhão de euros ao hospital Regina Margherita.