Jakelyne Oliveira afirma que não tem medo de traição de Mariano - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2023 21:38 | Atualizado 20/12/2023 21:48

Jakelyne Oliveira usou seu perfil no Instagram para rebater comentários de que confiava demais no noivo, o cantor Mariano. Juntos desde 2020, quando se conheceram durante o reality show "A Fazenda", a miss foi pedida em casamento pelo sertanejo em novembro.

Após abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, internautas perguntaram se a influenciadora não temia "pecar pelo excesso" de confiança no companheiro. "A traição está relacionada ao caráter. Não é o excesso de ciúmes e proteção que vai fazer com que a pessoa não te traia", afirmou.

"Obviamente, quando tem uma situação que não gosto, eu sempre falo e irei falar. Temos muito diálogo", garantiu Jake. "A pessoa pode ter GPS no carro, a mulher ficar controlando onde está, com quem, que horas chega, que horas sai... Ele pode ter um GPS no celular, que sabe todas as informações... Se o homem ou mulher quiser trair, ele vai trair. Tem a ver com caráter".

"Relacionamento é uma via de mão dupla, e precisamos cuidar sim. Mesmo que você seja a pessoa mais cuidadosa, prestativa, atenciosa... Se seu companheiro não tiver caráter, nada que você faça vai impedi-lo de trair. Sua confiança, seu amor... Nada", completou ela.