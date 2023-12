Zilu se revolta com irmão de Zezé Di Camargo - Reprodução/Instagram

Zilu se revolta com irmão de Zezé Di Camargo Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2023 20:51 | Atualizado 20/12/2023 21:05

Zilu Godói usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para rebater supostas indiretas de Welington Camargo, irmão de seu ex-marido, Zezé Di Camargo. A confusão teria começado quando a empresária declarou que não passaria o Natal no Brasil com a família, por conta dos recentes desentendimentos com a atual companheira do cantor, Graciele Lacerda.

"Senhor Welington Camargo, não fica me mandando recadinho, indiretinha, porque aqui eu falo direto e reto e é pra você esse recado", iniciou nos Stories do Instagram. "Não fica aí de mimimi, dizendo que sabe da verdade. Você não sabe de verdade nenhuma, ninguém sabe de verdade nenhuma. Para isso, a Justiça vai resolver".

"Tem mais, eu disse que não vou passar o Natal com a minha família. Minha família são meus filhos, meus netos, minha nora, meus genros, minha mãe e meus irmãos. Então, seguinte, eu disse que não estava bem, com a imunidade baixa, estava passando mal, e estou mesmo, por isso que não ia para o Brasil", afirmou. "De tanta coisa que está acontecendo, minha imunidade abaixou. Em nenhum momento, eu ataque família nenhuma, deixa de ficar aí mandando indiretinha e fala a verdade".

Vale lembrar que recentemente, Amabylle Eiroa, noiva de Igor Camargo, acusou Graciele de ter criado um perfil falso para mal da família da ex-mulher de Zezé. A influenciadora digital admitiu que criou a conta, mas com o intuito de se defender.

Em seguida, Zilu disse para Welington entrar em contato diretamente para ela, caso tenha algo a dizer. "Eu nunca fiz nada para você. Aliás, a gente nem se fala para dizer a verdade. Não sei porque essa proteção, não sei por que me atacar", disse ela.

"Você não sabe da minha vida, não sabe da vida da minha família. A gente tinha combinado de passar o Natal na casa da Wanessa [Camargo], todo mundo, e isso você não sabe. Espera as coisas acontecerem antes de você vir proteger alguém e dizer que sabe de toda a verdade. Tenho certeza que você não sabe. Fica a dica, Welington. Toma juízo, menino. Cala essa boca, é melhor para você".