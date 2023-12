Influenciadora Gabriela Nery se pronuncia após polêmica - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2023 19:43 | Atualizado 20/12/2023 19:54

A influenciadora digital Gabriela Nery viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo em que coloca "Melzinho do Amor", um forte estimulante sexual, escondido na bebida de colegas da faculdade. No Brasil, a comercialização da substância é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2021.

No vídeo, a estudante aparece colocando a substância em uma garrafa de refrigerante. Logo em seguida, ela oferece a bebida para os colegas e filma a reação deles. Confira:

Drogando os amigos da faculdade com o “melzinho do amor” e filmando com uma câmera escondida a reação dos colegas.



A droga é proibida pela Anvisa, contém Sildenafila e Tadalafila e tem alto risco de efeitos colaterais graves, principalmente em jovens ou em indivíduos com… pic.twitter.com/imRP8BGwfH — Flávio Costa (@flaviocostaf) December 19, 2023

De acordo com a assessoria de Gabriela, o vídeo foi publicado há dois e foi combinado com os rapazes que aparecem na gravação. "Gabriela esclarece que os vídeos em questão foram gravados com a anuência prévia de todos envolvidos - que estavam cientes da brincadeira, já combinada - para apenas simular o uso do produto conhecido como 'melzinho do amor' - um suposto afrodisíaco, tal qual um 'guaraná energético', com mero intuito de entretenimento", diz em nota.

"É importante destacar que, à época, a influenciadora, além de muito jovem, não tinha conhecimento de qualquer proibição quanto à utilização do produto, visto que foi comprado em uma loja de comércio em Brasília", completou.



Segundo a ANVISA, comercialização, distribuição, fabricação, publicidade e uso do do produto estão proibidas em todo o país desde maio de 2021.