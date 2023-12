Sophia Abrahão ironiza rumores de suposta crise em seu relacionamento - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2023 15:37

A atriz Sophia Abrahão usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para negar os rumores de que estaria enfrentando uma crise em seu relacionamento com o ator Sérgio Malheiros. Os dois estão juntos há quase 10 anos.

Através dos Stories do Instagram, a artista revelou que ficou sabendo pelas redes dos boatos de que seu romance estava em crise por conta das idas de Sérgio para rodas de samba. Em seguida, ela ironizou a situação: "E aí eu fui saber do motivo, né. Fui ler a matéria. Tipo: ‘Meu Deus, será que o Sérgio tem falado coisas por aí que eu não estou sabendo? Será que eu vou descobrir que meu casamento está por um fio por uma matéria que eu li no Twitter?’", iniciou.

"Eu fui ver o motivo… E o motivo, pasmem, é que o Sérgio tem saído em fins de semana para rodas de samba e eu estou muito insatisfeita e falei com amigos próximos que o Sergio não pode ir para roda de samba nos fins de semana. Olha, que pataquada, hein galera. Quanto mais um rezo, mais assombração me aparece”, disse ela.

Pouco depois, Sophia ainda publicou um vídeo romântico ao lado do ator. Os dois aparecem aproveitando a companhia um do outro e brincaram na legenda: "Crise na roda de samba".