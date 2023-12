Melody e Anitta - Reprodução / Instagram

Melody e AnittaReprodução / Instagram

Publicado 20/12/2023 14:50

Melody usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para compartilhar uma mudança radical em seu visual. A funkeira decidiu deixar os fios lisos para trás e surgiu com o cabelo todo enrolado.

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou um vídeo mostrando a transição do cabelo enquanto fazia uma dancinha ao som de "Monstrão", parceria de Anitta com Dennis DJ. A novidade, porém, dividiu opiniões entre os internautas, que passaram a criticar a escolha da adolescente.

"Que delírio foi esse?", perguntou uma nos comentários da postagem. "Alguém avisa ela que isso é apropriação cultural?", disse outra. "Acho ela mais bonita com o cabelo liso", opinou uma terceira.

Em meio às críticas após mostrar o novo visual, Melody ganhou um elogio especial de Anitta. A cantora fez questão de passar no perfil da jovem e comentou: "Linda demais". Além da "Girl From Rio", outros seguidores também disparam elogios.

"Tá a cara da Britney [Spears] com cabelo cacheado no Grammy em 2002! Pesquisem a foto, como tá idêntica", observou um fã. "Nossa, ficou bastante bonita!", declarou outro.