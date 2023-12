Cantor gospel, Pedro Henrique deixou esposa e uma filha recém-nascida - Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2023 12:17 | Atualizado 20/12/2023 12:37

A influenciadora viúva do cantor gospel Pedro Henrique , usou as redes sociais para compartilhar um registro emocionante ao lado da família e amigos. Em seu perfil no Instagram, ela mostrou que a filha do casal recebeu uma festinha singela de mêsversário.