Fábio Gontijo e Jenny MirandaReprodução / Instagram

Publicado 20/12/2023 09:32 | Atualizado 20/12/2023 09:34

Jenny Miranda, Fábio Gontijo fez um desabafo sincero nas redes sociais. Durante a madrugada desta quarta-feira (20), o rapaz disse que Ex-marido defez um desabafo sincero nas redes sociais. Durante a madrugada desta quarta-feira (20), o rapaz disse que a mãe de Bia Miranda está usando seu nome para se vitimizar.

"Os seguidores sabem de tudo o que acontecia, eles acompanhavam a minha rotina. Uma vez ou outra surgia uma briga, uma vez ou outra, as pessoas que conviviam, elas percebiam que por mais que a gente tivesse um relacionamento bom, a gente tinha momentos que eram muito ruins", disse o rapaz.

Os dois anunciaram o fim da relação no início de dezembro, poucas semanas depois de Jenny deixar o confinamento de "A Fazenda 15", da Record. Na última festa do reality show, realizada nesta madrugada, ela contou aos colegas que Fábio teria terminado o casamento por conta de seu "cancelamento".

O ex-marido de Jenny, então, fez uma grande revelação ao público. Após a famosa negar informações da colunista Mariana Morais, do "Correio Braziliense" , Fábio Gontijo confirmou que sofria agressões por parte dela.

"A agressão física é só um reflexo de que as duas pessoas já não se respeitam mais, de que não merecem ficar junto mais, só queria dizer que eu não terminei com a Jenny por causa de cancelamento, por que você não conta Jenny que você me bateu no navio [do Alexandre Pires]? Por que você não conta que quando discutíamos em vários outros locais, a primeira coisa que você fazia era me agredir fisicamente?", declarou ele, por fim.