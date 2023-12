Justiça condena Zezé Di Camargo por dívida de fornecimento de água - Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2023 22:09

Zezé Di Camargo, de 61 anos, foi condenado pela Justiça de Goiás por ficar 10 anos sem pagar conta de água de um imóvel. A SANEAGO, empresa responsável pelo saneamento do estado e entrou com uma ação pedindo a penhora do valor da conta bancária do cantor sertanejo, que foi condenado pela Justiça da 7º Vara Cível.

De acordo com os autos obtidos pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, o músico foi acusado pela companhia por não pagar pela prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto de um imóvel ocupado por 12 anos. No entanto, a Justiça considerou apenas os últimos 10 anos de débito, já que os primeiros 24 meses foram prescritos.

"Condeno o requerido Mirosmar José de Camargo no pagamento dos valores das faturas mensais de consumo de água e esgoto reclamadas pela autora", diz a sentença divulgada pelo site.

A SANEAGO pediu a penhora de cerca de R$ 20 mil da conta bancária de Zezé para quitar o valor. O cantor recorreu em segunda e em terceira instância, mas perdeu em todas.