Rachel Sheherazade rebate suposta alfinetada de Gil do VigorReprodução/Instagram

Publicado 19/12/2023 21:34

A jornalista Rachel Sheherazade publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (19) rebatendo uma suposta indireta de Gil do Vigor. Mais cedo, o ex-BBB fez uma postagem no X (antigo Twitter) desabafando sobre pessoas que perdem tempo apontando erros dos outros e esquecem de olhar para as próprias atitudes.

"Muitas vezes perdemos tanto tempo APONTANDO o erro dos outros que esquecemos de analisar nossas próprias atitudes. Errar é humano, aquele que já precisou de perdão deveria estar sempre disposto a perdoar, ou pelo menos, NÃO JULGAR. Apenas aquele que NÃO TIVER ERROS, SANTO E IMACULADO pode atirar a primeira pedra. Cuidado com os doutores da lei! O real é o IMPEFEITO", escreveu Gil. Rapidamente os internautas começaram a associar a mensagem à ex-peoa.

“Gente, deixa eu só dar um recadinho pra vocês, eu não sou mulher de indireta, eu não sou mulher de ‘disse me disse’, eu não sou mulher de querer surfar na onda de ninguém”, declarou Sheherazade nos Stories do Instagram.

Em seguida, a ex-participante de "A Fazenda 15" afirmou que não costuma mandar indiretas e expressa diretamente o que deseja dizer. “Eu dou nome aos bois. Então, nenhuma indireta pega pra mim. Eu sou forte o suficiente pra sustentar o que eu falo e o que eu penso, sobre quem eu penso e sobre quem eu falo. Por isso eu sou uma mulher forte, eu me garanto, sou mais mulher que muito homem por aí”, completou a comunicadora. Confira: