Simone e SimariaReprodução: X / Instagram

Publicado 20/12/2023 08:52

A cantora Simaria, sempre muito ativa nas redes sociais, aproveitou a última terça-feira (19) para compartilhar uma nova foto em seu perfil no X, antigo Twitter. Porém, a legenda escrita por ela na imagem, chamou atenção dos internautas.

Em uma declaração curta, a artista falou sobre ser feliz. "Ninguém, além de mim, sabe o que eu passei, o que senti e o quanto eu mereço ser feliz!", declarou. Apesar de não ter citado nomes, fãs passaram a apontar que o recado seria uma suposta indireta para Simone Mendes, sua irmã.

"O que você passou a gente não sabe, mas o que a Simone passou na sua mão a gente sabe sim", comentou uma seguidora. "A irmã dela, sim, merece tudo o que é hoje", disse outra. "Ela pode estar se referindo ao ex-marido! Parem de criar rivalidade entre elas!", destacou uma terceira.

Seguindo carreira solo desde que anunciou o fim da dupla sertaneja com Simaria, Simone Mendes venceu o "Melhores do Ano" do Domingão, da Globo, com o hit "Erro Gostoso", eleita melhor música do ano pelo público. A irmã, por sua vez, ainda não retornou aos palcos.