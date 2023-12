Virginia Fonseca e Tatá Werneck - Reprodução: Instagram / Multishow

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais na última terça-feira (19) para mostrar um pouco dos bastidores da gravação do piloto de seu novo programa no SBT, previsto para ir ao ar em 2024. O cenário da atração, no entanto, chamou atenção dos internautas.

Isso porque, após a esposa de Zé Felipe compartilhar algumas imagens de como será o palco, seguidores passaram a apontar grande semelhança da produção do programa de Tatá Werneck, o "Lady Night", exibido no Multishow.

A comparação começou assim que Virginia Fonseca publicou uma foto gravando um de seus quadros ao lado do influenciador Rafa Uccman. "Já, já Tatá vai fazer uma piada sobre isso e o Zé Felipe vai lançar um novo rap", brincou um seguidor.

"Ah, gente novidade zero né? Lembram do podcast? Nada se cria, o negócio é copiar...", escreveu outro. "Parecido. Porém a Virginia já é conhecida pelas inspirações (cópias) dela", disse um terceiro.

Vale lembrar que Virginia Fonseca revelou em seu perfil que o estúdio para gravar o piloto de seu programa na emissora de Silvio Santos foi emprestado do "The Noite", atração de Danilo Gentili exibida nas madrugadas do SBT. O cenário da nova apresentadora ainda não está pronto.