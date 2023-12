Ana Hickmann e Alexandre Correa - Reprodução / Twitter

Publicado 20/12/2023 10:33 | Atualizado 20/12/2023 10:37

Ana Hickmann contratou uma perícia particular para analisar o envolvimento do ex-marido, Alexandre Correa, em assinaturas fraudadas. Após constatarem a farsa nos documentos, contratou uma perícia particular para analisar o envolvimento do ex-marido,, em assinaturas fraudadas. Após constatarem a farsa nos documentos, a apresentadora da Record procurou a Polícia Civil de São Paulo para realizar uma denúncia.

Além de fraudes em assinaturas, os responsáveis também teriam apontado a falta de registro de transações financeiras, registro contábil duplicados e contratos de financiamento bancário. Entre os supostos falsos documentos, consta uma confissão de dívida de R$ 427.132,50, que não foram assinados por Ana.

"Os cheques foram assinados falsamente em nome da pessoa física da noticiante, e não da pessoa jurídica Hickmann Serviços Ltda.", diz o registro do qual a "CNN" teve acesso. Ainda de acordo com informações da colunista Mônica Bergamo, do jornal “Folha de S. Paulo”, haveria indícios de que Alexandre Correa teria feito um esquema de pirâmide.

O empresário ainda foi citado pelo advogado de Ana Hickmann, onde o nome de Alexandre aparecia como único beneficiário de duas doações de R$ 200 milhões. Em resposta enviada à "CNN", Enio Murad, advogado do ex-marido da apresentadora, diz que seu cliente não desviou nenhum centavo das empresas do casal.