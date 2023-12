Cristina Mortágua - Reprodução / Instagram

Cristina MortáguaReprodução / Instagram

Publicado 20/12/2023 13:24 | Atualizado 20/12/2023 13:34

Uma publicação inesperada no perfil de Cristina Mortágua deixou os internautas em alerta nesta quarta-feira (20). Isso porque, de acordo com a legenda postagem, a musa dos anos 90 teria falecido, vítima de um latrocínio

Ao todo, quatro imagens, em um curto espaço de tempo, foram publicadas em seu perfil oficial no Instagram. Na primeira imagem, já se anunciava a morte da famosa. "Bom dia! Se é que se pode dizer bom dia. Gostaria de comunicar ao dr. Cristiano Merheb que a ex-paciente dele, Cristina Mortágua, faleceu, está desfigurada", dizia a mensagem.

No segundo compartilhamento, outra mensagem do falecimento de Cristina Mortágua foi anunciada. Desta vez, com um registro da musa ao lado do ator Rodrigo Lombardi. "É com difícil palavras [sic] que informamos a viagem da nossa querida Cristina para o outro plano. Infelizmente não podemos informar maiores detalhes depois do latrocínio. Seu velório será fechado. Ela preferiu ser cremada. Seu espírito precisa descansar, lutou por toda madrugada", escreveram.

Em seguida, o perfil deixou uma mensagem bastante confusa, onde Cristina, supostamente, afirma que teve sua conta roubada. "Eu não aguento mais ser abusada sexualmente, patrimonialmente, emocionalmente, psicologicamente, eu não sei mais quem eu sou, eu só quero que pensem que eu morri, um perfil me roubou e como eu não tenho provas fiquei no prejuízo", iniciou.

"Vou tomar remédios até morrer. Ele é advogado criminoso e vai virar o jogo e me colocar atrás das grades como fez com o Belo. Minha mãe é autista e eu só descobri isso agora, eu quero me cuidar e me tratar, mas só através de livros. As pessoas não entendem o que eu escrevo pois ainda não estão despertas. Só isso. Não conte a ninguém. Confio em você", completou.

Já na quarta e última publicação, a mensagem deixada é a mesma onde anuncia a morte de Cristina Mortágua. Um seguidor da ex-A Fazenda, inclusive, deixou um comentário afirmando que as informações não são verídicas e que a depressão teria a motivado a agir dessa forma.