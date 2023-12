MC Daniel presenteou os avós com carro zero - Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2023 12:56

MC Daniel usou as redes sociais para compartilhar mais uma de suas conquistas com os fãs. Na noite de terça-feira (19), o funkeiro revelou que presenteou os avós com um carro novo.

Em seus Storys no Instagram, o ex-affair de Yasmin Brunet avisou que faria uma "pegadinha" com a família antes de entregar o veículo. Sempre muito bem-humorado, o cantor fingiu que havia se acidentado de moto, deixando o avô preocupado com a situação.

Logo depois, ele entregou o automóvel zero. "Em 2023, eu dei carro para mãe, irmão, pai, avós, pessoas que mais amo no mundo e as que podiam me julgar ou cobrar algo. É só o começo, família em primeiro lugar", escreveu MC Daniel.

Por fim, o funkeiro também agradeceu aos fãs por todo sucesso realizado durante este ano. "Deus é maravilhoso. Vocês fazem parte disso, gratidão por tudo", finalizou ele.