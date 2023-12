Cristina Mortágua - Reprodução / Instagram

A notícia da suposta morte de Cristina Mortágua, anunciada através das redes sociais , pegou a web de surpresa na manhã desta quarta-feira (20). Após a repercussão, o filho da musa dos anos 90 se pronunciou sobre o assunto.

Em contato com o portal "LeoDias", Alexandre, filho da famosa com o ex-jogador de futebol Edmundo, negou que a mãe tenha falecido. Ao ser questionado o que teria de fato acontecido com Cristina, ele apenas respondeu que "não houve latrocínio nem morte".

A conta oficial de Cristina Mortágua publicou quatro sequências de imagens, em um curto espaço de tempo, anunciando que a ex-A Fazenda teria falecido, vítima de um latrocínio. No entanto, apenas uma das postagens ainda permanece no perfil.

Nos comentários, diversos internautas passaram a comentar. Alguns seguidores da apresentadora, duvidando que ela tenha falecido, mandaram boas vibrações e desejaram melhoras. "Que você procure ajuda e tire essa angústia do seu coração. Melhoras!", escreveu uma.

"Gente, que triste ver alguns comentários, falta de amor e empatia, ela precisa de ajudas, não de julgamentos", destacou outra. "Que loucura! Ajudem essa pessoa, ela precisa de seus amigos próximos", disse uma terceira.

Nova publicação

Após três postagens serem deletadas do perfil de Cristina Mortágua, uma nova publicação foi realizada na tarde desta quarta-feira (20). Desta vez, uma foto do filho, Alexandre, ainda criança, ao lado do ator e deputado Alexandre Frota.

"Me deixem ir em paz. Meu filho. Está protegido pelo pai de alma dele. O Ale vai cuidar dele, eu me sinto tranquila e em paz, essa mulher o prazer dela é gritar, acabar com a meditação, desconfiar, amaldiçoar. Eu estou doente por causa dela, ela tem problemas sérios não tratados, ela deixa todos em desespero", diz um trecho.