Thiago Nigro é alvo de críticas por esconder rosto de Mayra Cardi em foto - Reprodução/Instagram

Thiago Nigro é alvo de críticas por esconder rosto de Mayra Cardi em foto Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2023 16:33

O empresário Thiago Nigro gerou polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (20) ao publicar fotos ao lado de Mayra Cardi, mas escondendo o rosto da ex-influenciadora digital com um emoji.

Os registros foram feitos durante a confraternização da empresa de Nigro, Grupo Primo. Em todas as fotos do evento, Thiago cobriu o rosto de Mayra com um emoji. Confira:

Vale lembrar que após se casar com o influenciador, conhecido como Primo Rico, em agosto, Mayra decidiu deletar todos os seus perfis nas redes sociais para cuidar da família e se preparar para ser mãe novamente.

No entanto, as fotos publicadas por Thiago dividiram opiniões. "Acho que a intenção era chamar a atenção, já que os dois são dois biscoiteiros", disse uma internauta. "Só falta a melancia no pescoço", debochou outra. "Querendo chamar a atenção", apontou um terceiro.