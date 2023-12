Deolane dá dinheiro de Natal para funcionários - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2023 17:29

Deolane Bezerra surpreendeu os seguidores ao revelar como decidiu presentear os funcionários de sua mansão. Com o Natal se aproximando, a advogada abriu a carteira e distribuiu maços de dinheiro para seus colaboradores.

Em vídeo publicado no Instagram, a ex-participante do reality "A Fazenda" surgiu segurando uma alta quantia em mãos. Em seguida, ela começa a chegar aos funcionários para presenteá-los com maços de dinheiro.

A lista contou com Jader, que trabalha como motorista e segurança, e também já foi funcionário do ex-noivo de Deolane, MC Kevin. "Seu presente de final de ano. Te amo", afirmou a advogada, entregando R$10 mil.

Na sequência, foi a vez de Danilo, marido da mãe de Deolane, que recebeu R$ 50 mil. "O melhor do ano vai pra ele, porque ele trabalha demais. A Juce fica em segundo lugar porque ela é minha companheira real", declarou. Já Juce também recebeu R$ 10 mil. Confira: