Travesti fica chocada após ser contratada por rapper famoso para trisalReprodução/Instagram

Publicado 20/12/2023 16:58

Uma travesti teria ficado chocada após ser contratada para formar um trisal com um famoso rapper e a namorada. De acordo com informações da colunista Mariana Morais, do "Correio Braziliense", o motivo que impressionou foi o motivo da contratação: a companheira do artista tem fetiches em relações com travestis.

Ainda segundo informações da coluna, que não revelou o nome do famoso, o cantor preferiu não se juntar às duas na cama durante os momentos quentes. Na ocasião, ele teria preferido apenas ficar assistindo enquanto a namorada se divertia.

A coluna destaca que a profissional ficou surpresa por ter sido a primeira vez que foi contratada por uma mulher, por desejo dela. O serviço, no entanto, foi pago pelo artista.