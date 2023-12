Letícia Cazarré revela diagnóstico e tranquila seguidores - Reprodução/Instagram

Letícia Cazarré revela diagnóstico e tranquila seguidoresReprodução/Instagram

Publicado 20/12/2023 18:18 | Atualizado 20/12/2023 18:19

Letícia Cazarré usou as redes sociais para anunciar que foi diagnosticada com sinusite aguda e precisará ficar em repouso. Nesta quarta-feira (20), ela desabafou sobre o desafio, já que sua rotina é agitada por conta dos cinco filhos.

"Por enquanto o diagnóstico é uma sinusite aguda, importante, com muita inflamação da face, chegando aos poucos no ouvido. Agora 14 dias de antibiótico e (expectativa) de repouso, além de continuar peregrinando entre médicos até o fim de semana", informou nos Stories do Instagram.

Pouco depois, a stylist e bióloga mostrou que mesmo doente, estava cuidando da filha caçula, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré. A pequena Maria Guilhermina e convive com uma cardiopatia, uma má formação no coração.

Na postagem, Letícia informou que Maria Guilhermina precisaria ir ao hospital. "Nunca se esqueçam, 'nada é tão ruim que não possa piorar!'", escreveu na legenda da publicação.