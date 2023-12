Cristina Mortágua se pronunciou após notícia de suposta morte - Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2023 09:31 | Atualizado 21/12/2023 09:32

Em seu Instagram, a ex-A Fazenda revelou que está sendo manipulada por seu namorado e sua própria mãe. "No meio da confusão e do calor do momento, venho pedir desculpas se assustei vocês. Quem convive com um narcisista abusador e principalmente de idade vai entender e sentir na pele o que venho passando", iniciou.

"Tenho exercitado a flexibilidade e colocado limites claros, mas está bastante desafiador, principalmente quando ela insiste que eu namore um amigo dela particular, que é advogado e a manipula. Não adianta explicar a ela o que é manipulação pois ambos são manipuladores, é uma situação enlouquecedora para mim pois esse amigo do passado, chegou a ser meu amigo também até colocar droga na minha bebida e eu ficar 3 dias sem dormir e sem entender o motivo", continuou ela.

Na sequência, Cristina Mortágua reforçou que o namorado, da qual não cita nomes no texto, poderia ter a deixado viciada em substâncias. "E a minha revolta, onde eu quando não sou pega desprevenida, é ter que ouvir a minha mãe dizer que eu tenho que casar com esse cidadão, que na verdade não quer mulher nenhuma e por sua personalidade narcísica não admite que eu não faça tudo o que ele quer", desabafou em outro trecho.

Por fim, ela voltou a falar da mãe e pediu desculpas novamente aos seguidores por todas as publicações feitas no dia anterior. "como toda mãe narcisista que se preze ela aciona gatilhos nas piores horas e momentos. Faz parte da personalidade dela, e eu já com toda dificuldade do passado, procuro ter flexibilidade mas eu também tenho os meus problemas", declarou.

Leia o desabafo de Cristina Mortágua na íntegra: