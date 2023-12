MC Guimê - Reprodução / Instagram

21/12/2023

MC Guimê tem curtido bastante a vida de solteiro desde que anunciou o fim de seu casamento com a cantora Lexa. O funkeiro, que recentemente se mudou para um condomínio em São Paulo, não parece estar agradando muito a vizinhança.

Nas redes sociais, um homem expôs o comportamento do artista ao realizar uma festa particular após a gravação de um clipe e reclamou até de "invasão de privacidade". "Saudades do Vitão como vizinho", iniciou o rapaz.

"Ontem depois da gravação do clipe, MC Guimê e companhia seguiram em uma festinha e simplesmente um deles parou o carro na porta de casa. Quando minha mãe chegou e pediu para tirar, simplesmente mandaram ela entrar pelo outro portão", completou ele.

"Não bastassem terem levado uns 15 minutos para alguém tirar o carro, simplesmente pararam o mesmo carro na garagem da outra vizinha e deixaram lá. O pior é que tinha espaço de sobra na rua para estacionarem sem causar. A vontade era de fazer como uma cliente: murchar 2 pneus", reclamou o vizinho em outro trecho.

Até o momento desta publicação, o cantor e ex-BBB não se pronunciou sobre a reclamação do vizinho.