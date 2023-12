Taís Araujo e Bárbara Reis - Reprodução / TV Globo

Taís Araujo e Bárbara ReisReprodução / TV Globo

Publicado 21/12/2023 09:59

Na noite da última quarta-feira (20), a Globo exibiu o show de Ivete Sangalo, realizado no Maracanã, em comemoração aos 30 anos de carreira da cantora. Nas redes sociais, a emissora aproveitou para compartilhar com os fãs alguns registros dos bastidores do grande evento.

Um vídeo publicado, no entanto, chamou atenção dos internautas. Isso porque, de acordo com a web, a atriz Taís Araujo não mostrou querer muito papo durante um encontro com Bárbara Reis, a Aline de "Terra e Paixão", novela das nove.

Nos comentários, diversos seguidores passaram a criticar o comportamento da esposa de Lázaro Ramos, que mostrou bastante pressa após abraçar a colega de profissão no local. "Taís sempre amorosa (ironia)", escreveu uma.

"Taís com muita vontade de falar com ela, só que não", disse outra. "A Taís zero atenção", declarou uma terceira. Além das famosas, o show especial de Ivete Sangalo também contou com a presença de grandes nomes como Lore Improta, Fátima Bernardes, Tiago Abravanel, Boninho e outros.