Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram em uma cerimônia intimistaReprodução / Instagram

Publicado 21/12/2023 12:24

Larissa Manoela usou as redes sociais para mostrar que está curtindo a lua de mel ao lado do marido, o ator André Luiz Frambach. Os dois surpreenderam os internautas na última segunda-feira (18), ao Recém-casada, a atrizusou as redes sociais para mostrar que está curtindo a lua de mel ao lado do marido, o ator. Os dois surpreenderam os internautas na última segunda-feira (18), ao revelar que haviam trocado alianças em uma cerimônia secreta

Através de seu perfil no Instagram, a artista compartilhou alguns registros especiais do casal durante a viagem para Petrópolis, no Rio de Janeiro. "Start nos post da mini lua de mel", escreveu ela em uma das imagens.

Vale lembrar que os atores não avisaram sobre o casamento para ninguém. Os pais de Larissa Manoela, inclusive, revelaram em comunicado enviado ao "GShow", através de advogado, que só souberam da notícia por meio da internet.

A ex-Carrossel rompeu laços com Silvana Taques e Gilberto Elias este ano após a polêmica envolvendo seu patrimônio.