Não será dessa vez que o público verá Melody e Anitta no mesmo palco. A adolescente, que recebeu o convite diretamente da cantora para participar do esquenta de Carnaval em Salvador, não marcará presença no evento.

"Acordei aqui e tava tocando 'Eu te dei love, love, love. Tu não quis, quis', aí eu pensei: É ISSO! Vou chamar a Melody pra ensaiar em Salvador", publicou a "Girl From Rio" em seu perfil no X, antigo Twitter. A notícia de que a jovem não fará parte dos ensaios foi revelada no dia seguinte após a postagem da artista.

De acordo com informações do site "POPline", a parceria entre as duas foi cancelada. Apesar disso, os fãs acreditam que Melody retorne em outros eventos com a carioca. Isso porque as artistas têm interagido com bastante frequência nas redes sociais.

Na última quarta-feira (20), pouco antes de rolar o convite, Melody compartilhou um vídeo mostrando seu novo visual e foi elogiada por Anitta. A dona do hit "Love Love", em parceria com Naldo Benny, surpreendeu a web ao surgir com o cabelo todo enrolado.

A mudança dividiu opiniões entre os internautas, mas em meio à críticas, Anitta fez questão de passar no perfil de Melody para deixar um comentário. "Linda demais", declarou a cantora.