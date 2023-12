Viih Tube presenteia funcionária com carro - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2023 17:06 | Atualizado 21/12/2023 17:07

Viih Tube e Eliezer publicaram um vídeo nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (21) e presentearam as três funcionárias com itens que elas estavam precisando, incluindo um carro.

De acordo com a empresária, ela aproveitou os últimos meses para tentar descobrir o que as colaboradoras estavam precisando. "A Silvana, que é a nossa cozinheira, fascinada pela cozinha, escolhemos uma TV, que eu estou sabendo que ela está precisando e um jogo de panelas", disse Viih.

"Para Vilma, um ar condicionado, porque ela também está precisando e a gente também quitou a obra dela com todos os vidros dela. Pra quem não sabe, as chuvas que tiveram em São Paulo, as últimas foi tanta chuva. Ela estava sem os vidros cobrindo, que entrava a água dentro da casa dela, então estava desesperada. E logo de cara a gente teve essa ideia de quitar os vidros, pra ela solucionar o problema dela".



"A Leia é a única das meninas que trabalha no nosso lar que vem de transporte público e agora que a gente vai se mudar, ela praticamente não teria como ir, porque é muito longe para ela. Seria mais de seis transportes, mais de 4 horas pra ir. Ela falou: 'Eu vou trabalhar com vocês, eu não vou sair'. E ela, por conta, foi atrás da carta dela", explicou. "Ela falou: 'Em 2024, eu vou dividir uma moto em sei lá quantas vezes, mas eu não vou sair daqui. Mal sabia ela que eu já estava esperando esse carro há alguns meses pra ela de presente de Natal".

"Hoje presenteamos as funcionárias do nosso lar! Valorizem sempre as pessoas ao seu lado que também te valorizam! Vocês merecem meninas, amamos vocês!", completou.

A ação de Viih, que se envolveu em uma polêmica por ter feito publicidade de jogo ilegal que estão sendo investigados pela polícia, dividiu opiniões nos comentários. “Coitada, querendo limpar a imagem”, disse uma internauta. “A ação é boa, porém alguém perdeu o valor do carro no jogo”, alfinetou outro. “Quer enganar? Isso é pra passar uma imagem e cobrir uma mancada dos jogos”, declarou um terceiro.

No entanto, muitos fãs defenderam a influenciadora. “É disso que estou falando, reconhecimento”, disse um. “Povo julgando e eu só queria ser a funcionária”, brincou outra. “Excelente atitude de ajudar as funcionárias que a ajudam no dia a dia, por mais patrões assim”, completou.