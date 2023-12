Cintia Dicker publica suposta indireta para Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2023 17:45 | Atualizado 21/12/2023 17:48

Na manhã desta quinta-feira (21), a modelo Cintia Dicker, companheira de Pedro Scooby, publicou uma suposta indireta para a ex-mulher do surfista, Luana Piovani. Recentemente a atriz insinuou em seu perfil do Instagram que um homem estava querendo tirar o seu dinheiro.

Através dos Stories do Instagram, a mãe da pequena Aurora, de 10 meses, fez uma postagem misteriosa e os internautas apontaram como uma resposta a Piovani.

"Tem gente que critica, mas se tiver a oportunidade vive tudo igualzinho a você e no seu lugar", diz o texto.

Além disso, Cintia também compartilhou uma série de conselhos para os seus seguidores não se magoarem em 2024. No ranking, incluíam dicas que também foram interpretadas como mensagens para Luana: "lugar do ex é no passado", "não dê poder aos outros para dar palpites sobre a tua vida" e "o que os outros pensam é problema deles".