Irmão de Zezé Di Camargo acusa Zilu de maus tratosReprodução/Instagram

Publicado 21/12/2023 15:39

A briga entre Zilu Godoi e Welington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo, ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (21). Após a empresária rebater supostas indiretas do ex-cunhado em vídeo publicado nos Stories do Instagram, ele se pronunciou e acusou Zilu de maus tratos.

Em novo relato, Wellington resgatou histórias do passado da família para expor o comportamento da ex-companheira do sertanejo. "O meu filho deixou a comida cair no chão e você chamou ele de 'desgraça'. Disse: 'Essa desgraça não sabe nem comer'. E eu não estou fazendo isso por causa do meu filho não. E é mentira também que a mãe dele te desacatou. É mentira", iniciou.

De acordo com Welington, toda confusão começou após o vídeo publicado por Zilu sobre os desentendimentos familiares. "Dando a entender que meu irmão é uma peça ruim. Foi ele que causou isso, dando a entender. E você se santificando", acusou. "Eu não tenho medo de lavar roupa suja não. Não tenho mesmo, nem um pouquinho".

Em seguida, ele acusou Zilu de negar comida para um de seus irmãos no passado. "Você está lembrada de um irmão meu, quando era pequeninho, foi para a sua casa quando tinha 9 anos de idade pra comer, porque na nossa casa não tinha comida, e você morava no edifício Ilha de Paquetá, perto da Vila Nova. Você está lembrada que o Zezé saiu para tomar banho, entrou para o banheiro e disse: 'Você vai almoçar conosco' e você disse: 'Vai embora porque aqui não tem comida o bastante pra você não'”, relatou. “Ele foi embora triste, você está lembrada disso? O Zezé saiu do banho e disse: 'Cadê o fulano?' E você disse: 'Ele resolveu ir embora'. O Zezé foi na sacada, chamou ele e ele contou toda a verdade, que você havia dito que não tinha comida o bastante para ele".

O irmão de Zezé ainda alegou que Zilu fez comentários capacitistas a um de seus amigos durante um evento familiar. "Você está lembrada que eu tenho um amigo que é cadeirante e em uma festa de Natal, você falou assim: 'Já não basta trazer um aleijado, tem que trazer outro'. Você lembra disso?", prosseguiu. "Eu sempre te respeitei, nunca faltei o respeito com você”.

De acordo com o rapaz, a mãe de Wanessa também já chegou a negar comida para os pais do ex-marido. “Você está lembrada de um Natal também, que minha mãe e meu pai chegaram na sua casa e você mandou um funcionário ir lá e dizer que não tinha mais ceia de Natal, que tinha acabado tudo. Que era para os dois irem embora. Você lembra disso? Minha mãe pode confirmar isso. Minha mãe não mente não. Minha mãe é uma crente legítima”, afirmou.

Wellington explicou que decidiu gravar o vídeo porque está cansado de ver o irmão sendo acusado de coisas que ele não é: "Eu não me importo se as pessoas vão falar mal de mim ou não”, garantiu. "Eu estou aqui para abrir os olhos das pessoas. Como você poderia dizer que ama o seu marido, mas odeia a família do seu marido. E agora vem dizer que me tratava com respeito e com carinho, nunca!”.

Por fim, o irmão do sertanejo revelou que nunca tinha entrado na sede da fazenda de Zezé por conta de Zilu. “Você não deixava. Só entrei depois que o Zezé se casou com a Graciele”, pontuou. “É isso que eu quero que as pessoas vejam, quem é o coração bom e quem é o coração ruim”.